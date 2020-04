Mitteldeutsche Zeitung zu Corona und Konjunktur

Halle (ots) - Fatal ist derzeit die von einigen Politikern und Intellektuellen geführte Debatte zur Lockerung der Maßnahmen, die Menschenleben und freie Wirtschaftstätigkeit gegeneinander aufwiegen. Der Schutz von Leben hat in der Bundesrepublik Vorrang. Das heißt aber nicht, dass die Wirtschaft weiter in vielen Bereichen ruhen muss. Wenn Pakete ausgefahren werden können, dann kann auch der Eisenwarenhändler unter Schutzmaßnahmen seinen Laden öffnen. Durch verstärkte Tests und Abstandsregelungen ist auch in vielen Industriebetrieben eine Produktion möglich. Die Ernährungswirtschaft macht es vor. Ob Messen und Fußballstadien wieder öffnen sollten, ist indes viel schwieriger zu beantworten.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4567951OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell