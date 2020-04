Mitteldeutsche Zeitung zu Corona-Lockerungen

Halle (ots) - Die Bundesregierung und die Länderchefs müssen auf Sicht fahren. Das aber entbindet sie nicht von der Verpflichtung, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sie rasch weiter und klarer in die Zukunft blicken können. Schließlich darf nicht die bloße Dauer der Corona-Regeln ihr Ende definieren - nach dem Motto: Wir waren jetzt lange genug zu Hause. Entscheidend ist, ob die Ausbreitung des Virus auch bei gelockerten Kontaktbeschränkungen noch kontrolliert erfolgen kann. Dafür braucht es ausreichend Schutzkleidung, genügend Testkapazitäten und die App zur Nachverfolgung potenziell erkrankter Kontaktpersonen. All dies entscheidet über Leben und Sterben, und auch über den weiteren Verlauf der Konjunktur. Hier müssen Bund und Länder liefern, ehe sie sich in Details zur Öffnung von Schulen, Baumärkten oder Biergärten verhaken.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4572170OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell