Mitteldeutsche Zeitung: zu Chinas Vorgehen gegen Spritfresser

In Deutschland hängen viele Arbeitsplätze an derTechnik des vorigen Jahrhunderts, doch ein Festhalten an überkommenenAntriebsformen wird sie nicht erhalten, sondern ihren Verlust nochbeschleunigen. Die deutschen Hersteller tun gut daran, die immerstrengeren Verbrauchs- und Abgasregeln in Fernost als Chance zurzeitgemäßen Aufwertung der eigenen Technik zu sehen.