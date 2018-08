Mitteldeutsche Zeitung: zu Chemnitz

Halle (ots) - Die Sachsen werden oft zu Unrecht verspottet oderbelehrt, und wer allen Chemnitzern die Krawalle anlastet, gibt denRandalierern Recht damit, sie hätten "in der Stadt das Sagen" - undbetreibt so ihr Spiel. Und doch ist Fakt, dass im Osten autoritäreund xenophobe Denkmuster weit über die AfD-Anhängerschaft hinausverbreitet sind. Alles in allem ist dieses Mosaik anErklärungsversuchen also weit entfernt von einer echten, offenenFehleranalyse. Diese steht noch immer aus - und darf kein Projekt derWest-Elite sein, sondern muss ostdeutsche Stimmen ernst nehmen. Dasbedeutet aber auch, dass alle, die sich im Osten zu Unrecht in einenTopf mit Neonazis, Wehrmachtfans und Hooligans geworfen fühlen, einneues Wir-Gefühl entwickeln.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell