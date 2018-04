Mitteldeutsche Zeitung: zu CSU und Abschiebungen

Halle (ots) - In einem Aufnahmelager in Bamberg und zwei weiterensogenannten Transitzentren ist schon jetzt zu besichtigen, wie sichdie CSU die Asylpolitik der Zukunft vorstellt. Rasche Entscheidungen,schnelle Abschiebungen, soweit die Theorie. In der Praxis wurdenAsylverfahren zwar in den vergangenen Monaten beschleunigt,gleichzeitig wächst aber auch die Zahl der Klagen massiv an. Undwas, wenn Ausreisepflichtige nicht einfach zurückgeschafft werdenkönnen, wie es jetzt schon oft der Fall ist? Auch das ist einePolitik, die auf Zahlen setzt. Dass es um Menschen geht, gerät leichtin Vergessenheit.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell