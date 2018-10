Mitteldeutsche Zeitung: CDU-Funktionäre hinterziehen jahrelang Parteibeiträge

Halle (ots) - Einer der wichtigsten Kreisverbände der CDUSachsen-Anhalt hat finanzielle Unregelmäßigkeiten in ungeahntemAusmaß toleriert. Das hat eine Sonderprüfung des CDU-Landesverbandsergeben, berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Donnerstagausgabe). Lokalpolitiker im Saalekreis haben ihrer Parteizwischen 2013 und 2017 je nach Berechnung 105 000 Euro odersogar 129 000 Euro Sonderbeiträge vorenthalten. Bislang standeine Summe von 70 000 Euro als Verdacht im Raum. Mit dem21-seitigen Prüfbericht, der der MZ vorliegt, bestätigt dieLandes-CDU seit Jahren kursierende Vorwürfe. Veranlasst wurde diePrüfung durch CDU-Landesvize Holger Stahlknecht undLandesgeschäftsführer Mario Zeising. Es geht um Sonderbeiträge, diedie Partei ihren gewählten Politikern abverlangt: In Sachsen-Anhaltsind das bei hauptamtlichen Kommunalpolitikern drei Prozent vomGrundgehalt und 15 Prozent der Aufwandsentschädigung. BeiMandatsträgern - dazu zählen ehrenamtliche Bürgermeister sowieMitglieder von Kommunalvertretungen - sind 15 Prozent derAufwandsentschädigung fällig.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell