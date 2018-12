Mitteldeutsche Zeitung: Bürgerschaftliches Engagement/ Alte Stiftungen leben wieder auf

Halle (ots) - Halle. Sachsen-Anhalt erweckt vergessene Stiftungen,die teils noch aus dem Mittelalter stammen, zu neuem Leben. Dasberichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Montag-Ausgabe). Experten des Landesverwaltungsamts wälzen dafürjahrhundertealte Testamente, Urkunden und Bücher. So willSachsen-Anhalt die einst blühende Stiftungslandschaft wiederbeleben,die unter den Nationalsozialisten und der SED-Herrschaft starkgelitten hat. So wurden zu DDR-Zeiten von einst 1 600 Stiftungenetwa 700 liquidiert. "Diese Stiftungslandschaft ist heute nur nochin Ansätzen vorhanden", schreibt Sachsen-Anhalts Innenministerium inseiner neuesten Analyse.Nicht nur aus historischem Interesse prüfen Behörden bereits seitder Wende, ob Uralt-Stiftungen reaktiviert werden können: Dabeispielt die Frage eine Rolle, ob frühere Auflösungen juristischkorrekt abliefen. Somit geht es automatisch auch um altes Vermögenwie Pachtland, Immobilien - oder auch verliehenes Geld, das derStiftung heute noch zusteht. In 118 Fällen gelang die Revitalisierungalter Stiftungen seit 1991 bereits.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell