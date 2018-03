Mitteldeutsche Zeitung: zu Buchmnesse/Tellkamp-Debatte

Halle (ots) - MZ zu Buchmnesse/Tellkamp-DebatteWährend dieser Tage die Blicke von Sympathisanten wie Gegnern der"Neuen Rechten" auf einschlägige Buchmesse-Stände in Leipziggerichtet waren, hat eine Gruppe teils namhafter Autoren,Publizisten und Intellektueller um die Ex-Bürgerrechtlerin VeraLengsfeld und den Schriftsteller Uwe Tellkamp damit begonnen, Nägelmit Köpfen zu machen. Ihre "Gemeinsame Erklärung" schließt in allerDeutlichkeit an rechtskonservative, nationalistische Positionen an,wie man sie von der AfD kennt. Der Partei wird diese Schützenhilfeaus honoriger Ecke gewiss nicht unwillkommen sein. Aber auch jedem,der nicht wie die Tellkamps dazu neigt, gegen eine vermeintliche"illegale Masseneinwanderung" zu polemisieren, sondern im Gegenteilüber Fluchtursachen und Mitmenschlichkeit reden möchte, musseigentlich von Herzen dankbar für die Initiative sein.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell