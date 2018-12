Mitteldeutsche Zeitung: zu Brexit

Halle (ots) - Theresa May müsste eigentlich wissen, was ihr blüht.Vor fast genau drei Monaten hatte die britische Premierministerinbeim EU-Gipfel in Salzburg erleben müssen, wie es sich anfühlt, wennman von der Union Zugeständnisse fordert. Die Amtskollegen hörten derVertreterin des Vereinigten Königreiches zwar zu, ließen sie aberdann einfach stehen. Genau das dürfte ihr am Donnerstag wiederblühen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell