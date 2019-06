Mitteldeutsche Zeitung: zu Bremen

Halle (ots) - Zwar wäre es gesamtdeutsch die vierteRegierungsbeteiligung der Linken - und die erste im Westen. Die Linkewird immer mehr als normale Partei wahrgenommen. Andererseits könntees mit den Regierungsbeteiligungen in Brandenburg und Thüringen auchbald wieder vorüber sein. Und im Bund deutet nichts auf einLinksbündnis hin. Zudem dürfte es nach der nächsten Bundestagswahlkaum für eine Mehrheit im Bundestag reichen. Und: Die Grünen richtensich längst an der Union aus - nicht zuletzt aufgrund derSPD-Schwäche. Drittens hat diese SPD-Schwäche zuletzt weiterzugenommen, so dass sich die Sozialdemokraten aus der GroßenKoalition eher in die Opposition werden retten wollen als in eineneue Koalition. In dieser müssten sie dann vermutlich noch eineGrüne oder einen Grünen zum Kanzler wählen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell