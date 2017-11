Mitteldeutsche Zeitung: zu Box-Weltmeister

Halle (ots) - Der Titel der WBA ist einer zweiter Klasse, dennder Weltverband führt über dem Champion den sogenanntenSuperchampion. Und das ist Anthony Joshua, jener Mann, der im AprilWladimir Klitschko entthront hat. Und das in einem Duell, dessenNiveau dem Charr-Kampf vom Samstag Welten überlegen war. Das ist dasgroße Problem: Die WBA führt Titelkämpfe durch, über derenZustandekommen man nur den Kopf schütteln kann. In der unabhängigen,Verbands-übergreifenden Weltrangliste war dieses Duell das des 39.(Ustinow) gegen den 47. (Charr). Ustinow hatte zuvor in zwei Jahrennur einmal im Ring gestanden, Charr kämpfte zuletzt im September2016. Wie also konnte dieses Duell überhaupt zu einem Titelkampfwerden?Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell