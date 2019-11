Mitteldeutsche Zeitung: zu Bonpflicht beim Bäcker

Halle (ots) - Ob Bäcker und andere Händler tatsächlich in großem Stil Steuernhinterziehen, ist zweifelhaft. Schätzungen oder gar Zahlen zur Dimension desSteuerbetrugs in den von der Bonpflicht betroffenen Branchen bleiben dieBehörden schuldig. Und dann wäre da ja noch die Umwelt: Plastikstrohhalmeverbieten und gleichzeitig Milliarden nicht recycelbarer Papierschnipseln inUmlauf zu bringen - das beißt sich. Zumal die Schrift auf den Bons nichtgedruckt, sondern eingebrannt wird. Die Beschichtung mit dem HormongiftBisphenol A macht es möglich. Das ist gesundheitsgefährdend, doch dieFinanzbehörden scheinen das billigend in Kauf zu nehmen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell