Mitteldeutsche Zeitung: zu Boeing

Halle (ots) - Die Indizien können nur eine Konsequenz haben:Sicherheit zuerst. Dass das Management von Boeing und dieFAA-Verantwortlichen nun so tun, als gebe es keinen Grund zurAufregung, ist unverantwortlich. Die Amerikaner schaden sich damitselbst. Schon rebellieren in den USA die Flugbegleiter. Sie weigernsich, Dienst in der 737 Max zu tun. Vieles spricht dafür, dass baldauch Passagiere nicht mehr bereit sein werden, in die Maschinen zusteigen. Das kann Boeing in ernste Bedrängnis bringen.