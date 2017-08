Mitteldeutsche Zeitung: Benachteiligung bei Finanzierung Freie Schulen drohen dem Land mit Klage

Halle (ots) - Die allgemeinbildenden Schulen in freierTrägerschaft werden in Sachsen-Anhalt gegenüber staatlichen Schulenverfassungswidrig benachteiligt. Zu diesem Schluss kommt einRechtsgutachten, das der Verband Deutscher Privatschulen (VDP) inAuftrag gegeben hat, berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Sonnabend-Ausgabe). Der größte privateSchulträger im Land, die katholische Edith-Stein-Schulstiftung,erwägt jetzt sogar eine Klage - ein Novum in ihrer Geschichte. Diefreien Träger bekommen vom Land lediglich einen Teil ihrer Kostenerstattet. Die Regeln dafür verstießen in mehreren Punkten gegen dieLandesverfassung, urteilt die hannoversche Jura-Professorin FraukeBrosius-Gersdorf. Vor zwei Jahren war der hallesche ProfessorWinfried Kluth zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. BildungsministerMarco Tullner (CDU) stimmt derzeit zwar eine Novelle desSchulgesetzes in der Koalition ab. Eine Änderung bei der Finanzierungfreier Schulen ist aber nicht vorgesehen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell