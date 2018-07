Mitteldeutsche Zeitung: zu Bauern und Dürre

Halle (ots) - Widrige Bedingungen gehören zur Landwirtschaft vonBeginn an. Niemand weiß beim Säen, was die Ernte einbringt. Oft istauch das Elend der einen die Freude der anderen. Spargel und Kirschensind in diesem Jahr ausgezeichnet gediehen, Getreide und Kartoffelnentwickeln sich schlecht. Aber abgerechnet wird am Ende. Auch wennder Juni 2018 negativ auffällt: Ausreißer gab es schon immer. 1976etwa war ein ähnlich trockenes Jahr. Denkbar ist allerdings, dasssich Extremjahre künftig häufen. Vermutlich sind alle Landwirte gutberaten, bereits jetzt nach Kulturen Ausschau zu halten, die Hitzeund Trockenheit vertragen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell