Mitteldeutsche Zeitung: zu BMW/Tesla

Halle (ots) - Man braucht kein Prophet zu sein, um vorauszusagen,dass BMW Tesla früher oder später überholen wird. BMW will seinAngebot an Elektrischen bis 2025 auf 25 Modelle ausbauen. Mit jederNeuvorstellung kann die elektrische Antriebstechnik nebst Batterienverbessert werden. Und BMW ist nur ein Anbieter. Ähnlich ehrgeiziggehen es VW oder Daimler an. Selbst wenn Tesla mit dem Model 3 imMassenmarkt zeitweise erfolgreich ist: Die Amerikaner werden insHintertreffen kommen, je größer der Markt wird. Denn damit wachsendie Kostenvorteile der Großen.