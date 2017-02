Mitteldeutsche Zeitung: zu Autofirmen

Halle (ots) - Peugeot, Citroën, Opel und Vauxhall werden danntechnisch identische Autos bauen, die sich nur durch ihre äußereHülle unterscheiden. Opel hat unter PSA-Fittichen eine größereÜberlebenschance als mit GM. Aber es braucht eine Doppelstrategie.Die vier Marken müssen einerseits auf dem europäischen Marktverlorene Marktanteile zurückgewinnen. Andererseits müssen sie inNordamerika, China und in Schwellenländern wie Indien präsent sein.Das verlangt Anstrengungen in mehrere Richtungen. Premiumautos fürEuropa, Billig-Pkw für Indien und bezahlbare Elektroautos in drei,vier Jahren vor allem für China. Eine gigantische Anstrengung istnötig.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell