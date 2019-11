Mitteldeutsche Zeitung: zu Arbeitsbedingungen im Bundestag

Halle (ots) - In Rankings über die stressigsten Berufe der Welt tauchenPolitiker zwar nicht auf. Trotzdem ist es wohl kein Zufall, dass nun zweiAbgeordnete fast gleichzeitig umgekippt sind. Zum einen herrscht im Bundestageine äußerst raue Atmosphäre. Und durch den Einzug der AfD ist die Stimmung nocheinmal schärfer geworden. Zum anderen kommen zahlreiche Sitzungen in Ausschüssenund Arbeitskreisen, Akten lesen und der ständige Fokus der Öffentlichkeit hinzu.Abgeordnete, die ihren Auftrag ernst nehmen, leiden zumindest in Sitzungswochenunter Schlafmangel. Die Abgeordneten sollten den Zusammenbruch von zwei ihrerKollegen zum Anlass nehmen, über bestimmte Änderungen nachzudenken. Dazu gehörender Umgang untereinander und ein kleineres Parlament ebenso wie die Möglichkeitzu kürzeren Redezeiten, weniger Nachtsitzungen oder die Erlaubnis, im Plenarsaal(nicht alkoholische) Getränke zu sich zu nehmen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell