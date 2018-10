Mitteldeutsche Zeitung: Arbeitende Senioren Viele gehen später in Rente

Halle (ots) - Immer mehr ältere Menschen arbeiten immer länger:Kay Senius, Leiter der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen derBundesagentur für Arbeit, hat dafür vor allem zwei Erklärungen."Manche Senioren sind fit, brauchen weiter eine Aufgabe und findenattraktive Rahmenbedingungen vor", sagte er der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitag-Ausgabe). Andererseitswürden aber auch niedrige Renten und Altersarmut den Trend zumArbeiten im Alter verstärken.Doch auch für zahlreiche Betriebe sei es wichtig, Senioren inihren Reihen zu haben. "Vor dem Hintergrund einer alterndenGesellschaft und stark anwachsender Fachkräftebedarfe haben vieleUnternehmen erkannt, dass sie dafür sorgen müssen, gerade ältereBeschäftigte im Betrieb zu halten", betonte Senius. "Besonders kleineFirmen wissen, dass das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeiterneinen großen Verlust an Know-How und Fachkompetenz bedeuten kann."In Sachsen-Anhalt hat sich der Anteil der erwerbstätigen Seniorenin der Altersgruppe zwischen 65 und 69 innerhalb von zehn Jahren mehrals verdoppelt. Es gehen also immer mehr ältere Sachsen-Anhalterimmer länger arbeiten. Betraf dies 2007 noch 3,1 Prozent derSenioren, so waren es 2017 bereits 7,9 Prozent. Bundesweit ist derAnteil im selben Zeitraum von 7,1 auf 16,1 Prozent gestiegen.Entsprechende Zahlen gab das Statistische Bundesamt am Donnerstagbekannt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell