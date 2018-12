Mitteldeutsche Zeitung: Amtsverzicht nach Stasi-Vorwürfen Stahlknecht lobt Schädlichs Verdienste für den HFC

Halle (ots) - Der nach Stasi-Vorwürfen erzwungene Abgang vonHFC-Präsident Michael Schädlich hat eine neue Debatte über den Umgangmit der DDR-Vergangenheit angestoßen. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwoch-Ausgabe).Sachsen-Anhalts Sportminister Holger Stahlknecht (CDU) lobte dabeiausdrücklich die Verdienste Schädlichs. "Der HFC hat den Aufstieg indie dritte Bundesliga geschafft, steht dort aktuell auf Platz 4. Einsolcher sportlicher Erfolg ist immer eine Mannschaftsleistung, anwelcher Herr Schädlich, als langjähriger Präsident des HFC, einenmaßgeblichen Anteil hat." Eine konkrete Aussage, ob SchädlichsKandidaturverzicht wenige Tage vor der ursprünglich geplantenMitgliederversammlung gut oder schlecht ist, vermied er. Harte Kritikan Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) übte AndreasSilbersack, OB-Kandidat der FDP sowie Chef des Landessportbundes undVize des Deutschen Olympischen Sportbundes. Wiegands Verhalten sei"schäbig", die Stasi-Belastung nur ein Vorwand, um Schädlich aus demAmt zu drängen. Dessen Stasi-Vergangenheit sei seit Jahren keinGeheimnis. "Die Öffentliche Hand hat das bisher nicht davonabgehalten, mit dem HFC zusammenzuarbeiten." Wiegand hatteausgeschlossen, dass die öffentliche Hand Vereine wie denFußball-Drittligisten HFC unterstützt, an deren Spitze ehemaligeStasi-Spitzel stehen. Unterstützung bekommt Wiegand indes aus denReihen von SED-Opfern. "Wer mit Spitzelberichten anderen Menschengeschadet hat, darf so ein wichtiges Amt wie das des HFC-Präsidentennicht bekleiden", sagte Carl-Gerhard Winter, Landesvorsitzender derVereinigung der Opfer des Stalinismus. Für eine solche Schuld könnees keine Verjährungsfrist geben. "Wir müssen auf die Opfer sehen. Dawurden viele Lebensläufe gebrochen, zum großen Teil auch die Seele."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell