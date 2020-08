Mitteldeutsche Zeitung zu Altmaier/Einzelhandelsgipfel

Halle (ots) - Digitalisierung heißt Altmaiers Antwort. Das klingt ein wenig paradox, und das ist es auch. Angenommen kleine Händler schaffen es, Teile ihrer Umsätze ins Netz zu verlegen und Online-Riesen die Stirn zu bieten - warum sollten sie dann noch an ihrem Ladenlokal festhalten? Auch die Digitalisierung der inhabergeführten Läden hat langfristig das Aussterben der Innenstädte zur Folge. Was also tun? Die Citys müssen attraktiver werden. Die Innenstädte müssen sich wandeln, von Orten des Einkaufens zu Orten des Lebens. Weniger Autoverkehr, bessere Bus- und Bahnanbindungen wären ein Anfang. Dort, wo Menschen sich gerne aufhalten, geben sie auch mehr Geld aus.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/4669630OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell