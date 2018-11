Mitteldeutsche Zeitung: Agrar Dürre treibt Preise für Gemüse hoch

Halle (ots) - Die Gemüsepreise sind infolge der Dürre in diesemSommer deutlich gestiegen. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Verbraucher müssen aktuellim Supermarkt für Kartoffeln und Zwiebeln etwa die Hälfte mehr zahlenals noch vor einem Jahr. Die Preise für Möhren und Weißkohl sinddurchschnittlich um mehr als ein Drittel gestiegen, teilte derGemüseexperte Michael Koch vom Agrarmarkt Informationsdienst (AMI)auf Anfrage des Blattes mit.Als "historisch niedrig" bezeichnen Marktbeobachter den Ertrag derKartoffelernte. Wie der Verband Landvolk meldet, wird die Gesamterntein Deutschland auf 8,7 Millionen Tonnen beziffert. Zum Vergleich:Im Vorjahr waren es drei Millionen Tonnen mehr. Vor allem in Nord-und Ostdeutschland gab es herbe Einbußen. "In Sachsen-Anhalt wurdenur ein Drittel der normalen Kartoffelmenge geerntet", sagt OlafFeuerborn, Präsident des Bauernverbandes.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell