Mitteldeutsche Zeitung: zu AfD und CDU in Sachsen-Anhalt

Halle (ots) - Frei nach Marx: Geschichte wiederholt sich nicht undwenn, dann als Farce. Vielleicht ist das, was da zuletzt im Landtagpassierte, nur ein Ausrutscher gewesen und vergnatzte CDU-Abgeordnetewollten ihre ungeliebten Koalitionspartner von SPD und Grünen malwertfrei piesacken. Oder diese Abstimmung hat dokumentiert, dass eingar nicht so kleiner Teil der CDU mittlerweile lieber eine Koalitionmit rechten statt linken Partnern hätte. Ministerpräsident ReinerHaseloff lässt zwar keinen Zweifel daran, was er von der AfD hält.Er hat sich in der Abstimmung enthalten. Die Mehrheit seiner Fraktionhat aber nicht mit ihm und dem sich ebenfalls enthaltendenFraktionschef Siegfried Borgwardt gestimmt - sondern mitAfD-Fraktionschef André Poggenburg.