Mitteldeutsche Zeitung: zu AfD-Parteitag/Sachsen-Anhalt

Halle (ots) - Zwar bemüht die AfD in Sachsen-Anhalt nun Parolenwie "Nazis raus" und ächtet öffentlich Hitler-Verehrer. Doch auf demselben Parteitag hat sie keine Scheu, einen Mann wie Jens Maier insSchiedsgericht zu wählen. Zur Erinnerung: Der hochrangige Richternannte Kopftuchträgerinnen "Schleiereulen" und hat etwas gegen"Mischvölker". Wie ernst meint es die Partei also mit ihrer rotenLinie nach Rechtsaußen? Eben jene Schiedsgerichte entscheiden auchüber Sanktionen und Ausschlussverfahren wegen rechtsextremerUmtriebe innerhalb der AfD. Die Partei hat sich so starkradikalisiert, dass sie ihre extremen Kräfte nicht mehr einfangenkann - selbst wenn sie nun versucht, mit Macht den Eindruck vomGegenteil zu vermitteln.