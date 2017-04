Mitteldeutsche Zeitung: zu AfD/Höcke

Halle (ots) - Die Behauptung ist falsch, die AfD Thüringen schickeihren Landeschef Björn Höcke zum Bundesparteitag, obwohl derRechtsextremist im Tagungshotel ein Hausverbot hat, obwohl derAfD-Bundesvorstand Höcke wegen rechtsextremer Äußerungen, in denen ersich als Bruder im Geiste der Nazis zu erkennen gab, aus der Parteiwerfen will. Sie ist falsch, weil das Ergebnis der Wahl - 91 Prozentder Delegierten-Stimmen - zeigt, dass der Mann nicht gewählt wurde,obwohl, sondern weil er der Vorzeige-Extremist ist, auf den dieAfD-Mitglieder Thüringens so stolz sind, dass sie sich geschlossenhinter ihn stellen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell