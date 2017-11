Mitteldeutsche Zeitung: zu Abtreibung

Halle (ots) - Es ist unsinnig und nicht nachvollziehbar, warumeine Ärztin, die diese Leistung öffentlich anbietet, eine Straftatbegangen haben soll. Der veraltetet und viel zu weit formulierteParagraf schafft Unsicherheiten - sowohl für Mediziner als auchFrauen. Ein Schwangerschaftsabbruch ist zudem ein so intimerEingriff, dass es Sache der Frau sein sollte, an welcheVertrauensperson sie sich in welcher Form wendet. Keine Frau trifftsolch eine Entscheidung leichtfertig. Da hilft es, wenn man im NetzAngebote findet und Kontakt aufnehmen kann.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell