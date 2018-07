Mitteldeutsche Zeitung: zu Abschiebungen

Halle (ots) - Wir reden hier über ein wesentliches Element unsererStaatsordnung, das unter Druck geraten ist. Alle Menschen, also auchAsylbewerber, müssen in diesem Land erwarten dürfen, dass sichBehörden an das Recht halten. Weil Behördenfehler aber nichtauszuschließen sind, müssen diese Fehler anschließend korrigiertwerden. Seehofer müsste also dafür sorgen, dass der Abgeschobene soschnell wie möglich nach Deutschland zurückgebracht wird, damit seinAsylverfahren hier beendet werden kann. Das hat der Innenministerschließlich versprochen, als er sagte, er werde "immer dafür sorgen,dass Recht und Ordnung eingehalten werden", sollte sich eineEntscheidung der Behörden als rechtswidrig erweisen. Seehofer musssich jetzt nur noch an das Versprechen halten.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell