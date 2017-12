Mitteldeutsche Zeitung: zu Abschiebungen

Halle (ots) - Die Summe derer, die tatsächlich ausreisepflichtigsind, ist nur ungefähr dreimal so hoch wie die Summe jener, die derStaat 2017 abschob. Es handelt sich also nicht um die Heerscharen vonMenschen, von denen oft in demagogischer Absicht die Rede ist.Überhaupt könnte man ja auf die Idee kommen, dass es kurz vorHeiligabend nicht unser größter Ehrgeiz als mutmaßlich christlichesAbendland sein sollte, vielfach arme Seelen über unsere Grenzen zuschaffen - in welches Elend auch immer. Verbrecher und Gefährderausgenommen. Aber das ist ja leider eine Weihnachtsgeschichte, dienicht mehr von allen in diesem Land gerne gehört wird.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell