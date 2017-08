Mitteldeutsche Zeitung: zu Abschaffung des Diesel-Privilegs

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Halle (ots) - Wer die Luft in den Städten sauberer machen will,wird an einer schrittweisen Abschaffung des Dieselprivilegs nichtvorbeikommen. Andernorts hat sich diese Erkenntnis bereitsdurchgesetzt. Beispielsweise in Frankreich, das ebenfalls dieInteressen seiner Autoindustrie im Blick hat und dennoch den Abbaudes Steuervorteils plant. Die Deutschen wären also in guterGesellschaft - sie müssten sich nur trauen.