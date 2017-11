Mitteldeutsche Zeitung: zu Abgasschummeleien

Halle (ots) - Die ICCT-Auswertungen zeigen nun, dass dahinternichts als Tricksereien bei Labortests stecken. Und die Politikschaut sich das an, ohne wirklich dagegen vorzugehen. Das istskandalös. Autofahrer werden von Herstellern belogen, die Umwelt wirddurch Pkw erheblich stärker belastet als offiziell dargestellt. Unddem Staat entgehen Milliarden an Steuereinnahmen. Dabei führt dieUS-Umweltbehörde schon seit Jahren vor, wie es richtig gemacht wird.Sie testet Autos im Normalbetrieb. Weichen die Werte stark von denoffiziellen Angaben ab, drohen hohe Strafen. Deshalb machen Mercedesund Co dort realistische Angaben. Es geht doch.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell