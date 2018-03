Mitteldeutsche Zeitung: AOK verteidigt sich gegen Kritik an ihrer Preispolitik

Halle (ots) - Die AOK-Sachsen-Anhalt verteidigt ihre Preispolitikgegenüber Leistungserbringern wie Pflegekräften undPhysiotherapeuten. Die Verbände beklagen eine zu geringe Vergütungder Leistungen ihrer Mitglieder und fordern auch angesichts der gutenFinanzlage der Kasse mehr Geld. "Wir sind im Moment in einer gutenfinanziellen Situation. Keine Frage", sagte AOK-Chef Ralf Dralle derin Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstag-Ausgabe)."Wir sehen unsere Aufgabe jetzt primär darin, die gute Lage zunutzen, unseren Versicherten und den Arbeitgebern, deren Mitarbeiterbei uns versichert sind, Vorteile zu gewähren", fügte Dralle hinzu.Dazu gehöre ein günstiger Beitragssatz genauso wie ein gutesLeistungsangebot. Die Kasse sei auch bereit, etwa denPhysiotherapeuten, mit denen entsprechende Verhandlungen noch laufen,mehr Geld zu zahlen. Dazu müsse aber garantiert werden, dass das Geldauch bei deren Angestellten ankomme. "Deshalb sagen wir denVerhandlungsführern jetzt: Wenn ihr wollt, dass wir mehr zahlen alsgesetzlich vorgeschrieben ist, dann fordern wir im Gegenzug einebelastbare Zusage, dass davon die Beschäftigten profitieren",unterstrich Dralle. "Eine derartige Zusage erhalten wir von denVerbänden der Physiotherapeuten nicht. Und an dieser Stelle habensich die Gespräche verhakt." Die AOK kann derzeit einiges an Vermögenaufweisen. Laut Bundesanzeiger hatte 2016 keine Kasse Deutschlandsmehr Rücklagen pro Versicherten - nämlich 340 Euro. Zum Vergleich:Bei der TK waren es etwa 108, bei der Barmer 78 Euro. Die AOKSachsen-Anhalt hat momentan ein Finanzpolster von etwa 512 MillionenEuro. Das ist mehr als das vom Gesetz her erlaubte Eineinhalbfacheeiner Monatsausgebe. Dazu sagt Dralle: "Bereits im nächsten Jahrrechnen wir aber in unserem Haushalt mit einer Unterdeckung. Um denBeitrag für unsere Versicherten stabil halten zu können, werden wirdie Rücklagen einsetzen."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell