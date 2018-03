Mitteldeutsche Zeitung: zu 100 Tage ICE-Schnellstrecke

Halle (ots) - Aus Sicht des Konzerns ist dieICE-Schnellfahrstrecke Berlin-München ein voller Erfolg. Allesperfekt also? Nicht ganz. Während in den Vorstandsetagen der Bahn dieSektkorken knallen, hält im Süden Sachsen-Anhalts die Kritik an derAbkopplung vom ICE-Netz an. Die Bahn und das Land, das sich um dasWohl dieser Region sorgen muss, sollten diese Kritik ernst nehmen. Ander Forderung nach einem Direktzug von Naumburg nach Berlin, wie ihnjetzt "Pro Bahn" vorschlägt, zeigen sich allerdings auch dieProbleme.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell