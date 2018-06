Mittelbayerische Zeitung: Das zerrissene Königreich Von Jochen Wittmann

Regensburg (ots) - Es war die größte demokratische Veranstaltungseit einem Vierteljahrhundert. Mehr als 33,5 Millionen Briten gingenam 23. Juni 2016 zu den Wahlurnen, um in einem Referendum über denVerbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Unionabzustimmen. Am Morgen danach verkündet David Dimbleby, das Urgesteinder BBC, das Ergebnis. "Das britische Volk hat gesprochen", sagte er,"und die Antwort ist: Wir sind draußen." So knapp, aber auchunstrittig das Ergebnis ausfiel, hinterließ das Referendum doch einenScherbenhaufen: ein zerrissenes Land. Ein Land, das nicht nurgespalten ist zwischen den Altersgruppen, wo die Jungen mehrheitlichfür den EU-Verbleib und die Älteren eher für den Austritt gestimmthaben. Gespalten auch zwischen den sozialen Klassen, wo geringqualifizierte Lohngruppen im Brexit-Lager standen und besserausgebildete Bürger sich für die Europäische Union ausgesprochenhatten. Und der Nationenverband Großbritannien bleibt auchgeographisch zerrissen. Drei große Regionen - London, Nordirland undSchottland - wollten vom Brexit nichts wissen. Im Fall von Schottlandkann das noch ernste Konsequenzen haben, wenn der Unmut über denBrexit zu einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum führen sollte. Auchin Nordirland werden jetzt die Rufe nach einem Referendum über eineWiedervereinigung mit Irland immer lauter. Die PremierministerinTheresa May hat da keinen leichten Job. Die Kluft zwischenEU-freundlichen Remainern und scheidungslustigen Leavern geht mittendurch ihre Fraktion und ihr Kabinett. Es ist ein endloser Eiertanz,den die Chefin der Konservativen Partei in Sachen Brexit aufführenmuss: Keine Seite darf sie zu sehr verprellen und keiner zu sehrentgegenkommen. Das mag erklären, warum es geschlagene neun Monatedauerte, bevor May im März 2017 offiziell das Austrittsverfahren nachArtikel 50 des Lissabon-Vertrages einleitete. Auch danach ging esnicht schneller. Erst im Dezember letzten Jahres konnte sie sich mitder EU auf die Eckpunkte einer Austrittsvereinbarung verständigen.Aber bis dato verhandelt die britische Regierung anstatt mit Brüsselallein mit sich selbst, wie die künftige Marschrichtung aussehensoll. Denn Mays Kabinett ist zerstritten darüber, welche Art vonWirtschaftsmodell man ansteuern will. Zur Auswahl stehen da zweidiametrale Positionen. Die Singapur-Option, wie sie AußenministerBoris Johnson und Umweltminister Michael Gove anstreben und die aufeine klare Abgrenzung zum Binnenmarkt setzt, würde auf eineVolkswirtschaft hinauslaufen, die mit niedrigen Steuern und minimalenRegularien punkten will. Das andere Modell, für das SchatzkanzlerHammond streitet, plädiert dafür, dass sich Großbritannien möglichsteng an der EU orientiert und nur eine geringe regulatorischeDivergenz zulässt. Es ist, wie gesagt, ein Eiertanz für Theresa May.Für den EU-Gipfel in der nächsten Woche hat sie keine Antworten paratauf die Frage, welche Handelsbeziehung sich das Königreich mit der EUin Zukunft wünscht. Erst eine Kabinetts-Klausur auf Chequers, demLandsitz der Premierministerin, soll im Juli dann zu einem Weißbuchfür die Brexit-Strategie führen. Der Kampf, wohin die Reise gehensoll, ob harter oder weicher Brexit, wird weitergehen, denn beidieser Debatte spiegelt sich, was die Konservative Partei schon seitmehr als zwanzig Jahren innerlich zu zerreißen droht: der Streitzwischen euroskeptischen Thatcheristen und pragmatischenKonservativen. Für viele, gerade auf dem rechten Flügel der Partei,geht es um eine ideologische Grundsatzfrage, bei der Kompromiss oderKonsens ausgeschlossen ist. Das lässt einen um Großbritannien Zukunftfürchten.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell