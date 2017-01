Mittelbayerische Zeitung: Die schwerste Aufgabe / Kommentar zur steigenden Zahl von Drogendelikten auf Schulhöfen

Regensburg (ots) - Es gibt wohl kein Thema in der Schulpolitik,bei dem so eindeutige Einstimmigkeit herrscht wie bei derNull-Toleranz-Politik gegenüber Drogen. Betäubungsmittel, gleichwelcher Art, haben auf dem Schulgelände nichts verloren. Und dochsorgt das Thema immer wieder für Kontroversen. Denn Schule ist einLebensraum, ein Spiegel der Gesellschaft. Einer Gesellschaft, in derder Betäubungsmittel wie Alkohol für viele zum Alltag gehören undNikotin, Tabletten und Cannabis zumindest für manchegesellschaftsfähig sind. Suchtprävention an Schulen muss damit enormviel leisten: Sie muss etablierte Verhaltensmuster in Frage stellenund revidieren, muss überzeugen und motivieren. Wenn dieser Aufgabenicht ausreichend Raum gegeben wird, muss sie zwangsläufig scheitern.Das ist gefährlich, nicht nur wegen des ohnehin überzogenenSchreckbildes drogenverseuchter Schulhöfe. Sondern vor allemdeswegen, weil Schule nicht nur Spiegel der Gesellschaft von heuteist, sondern auch Formgeber der Gesellschaft von morgen. Die Zahlenaus Baden-Württemberg müssen daher aufrütteln, mehr als jedesPisa-Ergebnis. Sie müssen die Frage aufwerfen, wie Schulen besser alsbisher dabei unterstützt werden können, aus Kindern gesunde, starkeund verantwortungsbewusste Erwachsene zu machen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell