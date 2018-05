Mittelbayerische Zeitung: Ein schmaler Grat / Kommentar der Mittelbayerischen Zeitung, Regensburg, zum Parteitag der FDP

Regensburg (ots) - Christian Lindner ist gerade zum bestenWahlkampfredner gekürt worden. Dass die Liberalen wieder aus derGruft der außerparlamentarischen Opposition emporgestiegen sind, istvor allem sein Verdienst. Dass er das Jamaika-Bündnis platzen ließ,noch bevor es begann, hat ihm die Partei nicht weiter übel genommen.Lindner ist die unumstrittene Nr. 1 der FDP. Er hat ihr wiederSelbstbewusstsein eingeimpft und Wahlerfolge eingefahren. Lindnerattackiert die Bundesregierung messerscharf und zieht zugleichTrennlinien zur politischen Konkurrenz von ganz rechts und links.Allerdings begibt sich der FDP-Chef dabei auf eine schwierigeGratwanderung. Er will liberale Wähler von der AfD zurückgewinnen.Dazu nutzt er auch gängige Vorurteile gegenüber Ausländern, was ihmprompt - und überkorrekt - als Rassismus ausgelegt wird. Dass Lindnerdie Probleme illegaler Zuwanderung beim Namen nennt, ist in Ordnung.Dass der Chef der traditionsreichen Rechtsstaatspartei in braunenGewässern zu fischen versucht, ist es nicht.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell