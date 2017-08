Mittelbayerische Zeitung: Ein hohes Gut / Der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern bremst viele Unternehmen. Eine solide Ausbildung ist unersetzlich.

Regensburg (ots) - Kaffee kochen, Werkstatt fegen, denVorgesetzten möglichst nicht mit Fragen nerven? Oder eine faire,fordernde Ausbildung beim Einstieg in das Berufsleben? Leiderbemängeln viel zu viele Azubis in Deutschland, dass sie in ihrerAusbildung nicht immer wirklich das lernen, wozu sie eigentlichangetreten sind. Die Umfrage des DGB unter bundesweit 12 000Auszubildenden hat erschreckend große Unterschiede in der Qualitätder Berufsausbildung zutage gefördert. Dabei kann Deutschland aufseine duale Ausbildung - im Betrieb sowie in der Berufsschule - stolzsein. Dieses Modell ist ein Exportschlager, den sich auch andereLänder gern zu eigen machen. Es ist eine der Grundlagen für denwirtschaftlichen Erfolg und den Wohlstand unseres Landes. Dabeibremst der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern schon heute dasWachstum in vielen Unternehmen. Gerade deshalb ist eine solideBerufsausbildung unersetzlich. Die Lorbeeren für unser duales Systemwelken allerdings rasch, man muss genau hinschauen. Neben Berufen wieMechatroniker, Industriekaufmann, Industriemechaniker, Elektronikeroder Zerspanungsmechaniker, denen die befragten Azubis gute und besteNoten gaben, hagelte es für Dienstleistungsberufe wie das Friseur-oder Hotelgewerbe, in der Gastronomie und im Einzelhandel schlechteNoten. Dass gerade in diesen Bereichen viele Lehrstellen unbesetztbleiben, hat offenbar nicht nur mit schlechten Verdienstmöglichkeitenund Arbeitsbedingungen, etwa vielen Überstunden, sondern auch mitunzureichender Ausbildung zu tun. Eigentlich könnten sich das wederdie Unternehmen noch die betroffenen Azubis leisten. Dabei gibt esMöglichkeiten, gegen eine unzureichende Ausbildung vorzugehen. DieHandwerks- sowie Industrie- und Handelskammern vor Ort nehmen sichder Sorgen von Azubis bestimmt gerne an. Auf der anderen Seite kannman nicht die Klagen der ausbildenden Firmen über unzureichendeKenntnisse und Fähigkeiten der Azubis vom Tisch wischen, die sieeigentlich in der Schule vermittelt bekommen haben müssten. Der Blickauf die Situation vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres offenbartzudem große Unterschiede zwischen Branchen und Regionen. Es gibt zwarein rechnerisches Überangebot an Ausbildungsplätzen, vor allem imHandwerk und in Dienstleistungsberufen, doch gleichzeitig suchen nochZehntausende junge Menschen eine vernünftige Stelle. Manche dreheneine "Ehrenrunde", gehen weiter zur Schule oder "jobben", bis sieetwas Passendes gefunden haben. Vergessen wird dabei leider oft, dassimmer noch viele junge Leute gänzlich ohne oder mit abgebrochenerAusbildung in den Arbeitsmarkt einsteigen. Das ist, von derpersönlichen Enttäuschung ganz abgesehen, vergeudetes Potenzial. Dennauf der anderen Seite klagen viele Firmen über den Mangel an gutenFachkräften. Doch die fallen nicht vom Himmel und werden massenhaftauch nicht aus dem Ausland nach Deutschland einwandern. "Wer nichtausbildet, wird erschossen" - so lautete vor Jahren ein brutalerSpruch der Jusos. Auch Flüchtlinge können das Arbeitskräfteproblem inDeutschland kaum mildern. Zahlreiche gute Beispiele bestätigen dieRegel. Doch diese Menschen müssen erst einmal Deutsch lernen, ehe dieBerufsausbildung beginnen kann. Manchmal geht beides allerdings auchHand in Hand. Dass jedoch gut integrierte, ausgebildete undmotivierte Flüchtlinge später wieder in ihre Heimat zurückkehrenmüssen, verstehe, wer will. Hier sollte Deutschland großzügiger sein.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell