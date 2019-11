Mittelbayerische Zeitung: Das große Elend Koalition / Von Claudia Bockholt

Regensburg (ots) - CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ließ in Leipzigvor allem durch ihre unverblümte Vertrauensfrage aufhorchen - jedoch nicht nur.Programmatisch legte sie ebenfalls etwas auf den Tisch, inklusive Korrekturen ambisherigen Kurs. Das müsste die Kritiker in den eigenen Reihen zufriedenstellen,die im Vorfeld die programmatische Verarmung ihrer Partei beklagt haben. Ob dergehaltvolle Auftritt aber auch nachhaltige Wirkung auf die Wählerschaft hat? DieCDU leidet längst am selben Dilemma wie die SPD: Sie wird nicht an dem gemessen,was sie an politischen Zielen formuliert. Sie wird an dem gemessen, was dieRegierung unter Kanzlerin Angela Merkel in Berlin zuwege bringt. Und mit der istnun mal ein Großteil der Deutschen - Anfang November waren es fast 70 Prozent -wenig oder gar nicht zufrieden. Viele CDU-ler beklagten in Leipzig, dass diepolitische Diskussion sich zu sehr an den Rändern der Gesellschaft aufhalte.Deshalb will Annegret Kramp-Karrenbauer ebenso wie Unionsfraktionschef RalphBrinkhaus wieder die Mitte der Gesellschaft in den Blick nehmen. Die Menschen imLand, die, wie die Parteichefin formuliert, "jeden Morgen um sechs Uhraufstehen, die ihre Kinder zur Schule schicken, die zur Arbeit gehen, die sichnicht viel leisten." Ihre Marschrichtung in der Sozialpolitik: "Wir wollenWohlstand für alle, aber nicht Wohlfahrt für alle". Jährlich eine Billion Eurofür Sozialleistungen sind enorm viel - da müsse rasch auf den Prüfstand, obüberhaupt alles dort ankommt, wo es benötigt wird. Auch Brinkhaus sagt: Wirwollen nicht die nächsten eineinhalb Jahre in der Regierung damit verbringen,noch mehr umzuverteilen. Da fragt man sich: Hat die CDU ihre Positionen bishernicht eingebracht oder nicht durchsetzen können? Hat sich die Regierung unterder Führung von Angela Merkel vom kleineren Koalitionspartner SPD etwa doch zuweit über den Tisch ziehen lassen? Angela Merkel hat Sitzfleisch. Das beweistsie seit 14 Jahren, das bewies sie auch beim Parteitag. Sie war da, an beidenTagen. Und doch ist sie schon ziemlich weit weg von ihrer Partei. Sie sagt, siewill die Legislatur als Kanzlerin zu Ende bringen. Doch die Lust aufs Regieren,die in Leipzig unter anderem von Markus Söder eingefordert wurde und die er mitjeder selbstbewussten Silbe verbreitet, die vermisst man heute gänzlich an ihr.Auf Abstand zu Angela Merkel gehen sowohl Parteivorsitzende wie Fraktionschef,wenn sie zum Beispiel mehr Engagement und Verantwortung Deutschlands in derinternationalen Sicherheitspolitik verlangen. "Zu sagen, wir sind besorgt, dasreicht mir nicht", sagt Brinkhaus. Und kritisiert damit nicht nur denamtierenden SPD-Außenminister, sondern auch die Bundeskanzlerin, die diesesMinenfeld in den vergangenen Jahren stets großräumig umgangen hat. Zwei Tage hatdie CDU debattiert, sehr sachlich und konstruktiv, doch auch mit einigerRatlosigkeit, wie man denn aus dem aktuellen 26-Prozent-Tief wieder herauskommenkann. "Wir dürfen nicht zulassen, dass der Mehltau der Macht über unserenStrukturen hängt", sagt der Leipziger CDU-ler Michael Weickert. "Das istwichtig, wenn wir nicht den Weg der SPD gehen wollen." Der Ostdeutsche beziehtdas auf mehr Mitgliederbeteiligung und die von der Jungen Union favorisierteUrwahl des Kanzlerkandidaten für die Wahl 2021. Seine Warnung verhallte, derAntrag wurde abgeschmettert. Friedrich Merz, der Stachel im Fleisch von AngelaMerkel und ihrer Nachfolgerin AKK, hat vor dem Parteitag beklagt, dass dieBundeskanzlerin einen "Nebelteppich" über das Land gelegt habe. Das gilt auchfür ihre Partei. In Leipzig spitzte gelegentlich die Sonne durch.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62544/4448946OTS: Mittelbayerische ZeitungOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell