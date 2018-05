Mittelbayerische Zeitung: Die gefühlte Unsicherheit / Kommentar der Mittelbayerischen Zeitung, Regensburg

Regensburg (ots) - Die aktuelle Verbrechensstatistik enthälteigentlich viele positive Nachrichten. Dennoch beschleicht vieleBürger ein ungutes Gefühl. Die Politik muss klug darauf reagieren.Ein großer Teil der Sorgen besteht aus unbegründeter Furcht,meinte der französische Philosoph Jean-Paul Satre. Doch mit solchenGefühlen wie Angst, Furcht und Unsicherheit ist das so eine Sache.Sie sind nicht immer rational zu begründen. Gefühle entstehen auchaus bösen Erlebnissen, aus Erzähltem, aus Ahnungen. Sein kindlichesGefühl von Unsicherheit beschrieb Bundesinnenminister Horst Seehofereinmal damit, dass er vor dem Schlafengehen jedes Mal unter das Bettschaute, ob da nicht jemand sei. Das Bedürfnis nach Sicherheit imprivaten Leben, in den eigenen vier Wänden, auf der Straße, im Zug,im Fußballstadion, im Biergarten und auf dem Heimweg ist den Menschenureigen. Der Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum aller seinerBürger ist zugleich eine der wichtigsten Aufgaben des demokratischenRechtsstaates. Und schaut man auf die nackten Zahlen derKriminalstatistik, weniger Wohnungseinbrüche, weniger Diebstähle,weniger schwere Gewalttaten wie Raub, Mord und Totschlag oderVergewaltigungen, dann könnte eigentlich Entwarnung, zumindestEntspannung signalisiert werden. Nach Jahren des Anstiegs vonStraftaten und schweren Verbrechen wurden im Vorjahr wenigerregistriert. Deutschland ist, über alles betrachtet, sicherergeworden. Doch ein Grund zum Ausruhen für die Sicherheitskräfte, fürPolizei und Justiz ist das freilich keinesfalls. Denn auf der anderenSeite steigt bei vielen Menschen das subjektive Gefühl vonUnsicherheit. Bei dem einen mehr, bei der anderen weniger. Aber esist da. Und diesem Phänomen kann man nicht mit dürren Statistikzahlenbeikommen. Die Statistik ist eine abstrakte Größe. Ein Unglück, eineStraftat, die einen selbst betrifft, ist konkret. Im statistischenDurchschnitt betrachtet, war der Teich nur einen Meter tief -trotzdem ist die Kuh ertrunken. Wenn es in der Nachbarschaft oder beieinem selbst einen Wohnungseinbruch gab, wenn das Auto oder derRucksack gestohlen oder wenn in den Medien haarklein über Randale beipolitischen Demonstrationen, über Gewaltverbrechen berichtet wurde,dann trägt das nicht gerade zu einem Gefühl von Sicherheit bei,sondern befeuert Unsicherheit und Angst. Der hinterhältige Mord einesAsylbewerbers an einer Studentin in Freiburg etwa bleibt in denKöpfen vieler Menschen hängen. Dass, jedenfalls nach den amtlichenZahlen, die Straftaten "nichtdeutscher Tatverdächtiger" erheblichzurückgegangen sind, trägt nicht zur Beruhigung der Menschen bei, diesich zu Recht über diese und andere Gewalttaten von Flüchtlingenempören. Und zur traurigen Wahrheit der Kriminalitätsstatistik gehörtleider auch, dass der Missbrauch von Kindern, dass Kinder- undJugendpornografie erschütternd angestiegen sind. Um mehr Sicherheitzu schaffen - und damit auch ein besseres Sicherheitsgefühl für dieMenschen, bedarf es eines ganzen Bündels von Maßnahmen. Ganzschlichte, wie etwa funktionierende Straßenbeleuchtungen in der Nachtund jederzeit erreichbare Polizeistationen. Aber auch etwasaufwändigere, wie wieder mehr Polizisten auf den Straßen, mehrÜberwachungstechnik auf besonders neuralgischen Plätzen, aufBahnhöfen, in Zügen und Bussen. Aber natürlich muss die eingesetzteVideotechnik auch von Menschen zeitnah ausgewertet werden können.Zugleich benötigen Polizei und Staatsanwaltschaften besseretechnische Mittel und umfassendere rechtliche Möglichkeiten, umKriminellen in den Weiten des Internets ihr schmutziges Handwerklegen zu können. Nur ein starker, wehrhafter Staat kann für mehrSicherheit sorgen. Und er muss dabei keineswegs zum Überwachungsstaataufgerüstet werden. Es gibt viel zu tun, für Super-InnenministerHorst Seehofer und seine Kollegen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell