Mittelbayerische Zeitung: Die gefallene Anführerin / Der Einfluss der Bundeskanzlerin wird auf internationaler Ebene fehlen. Dennoch kommt ihr Rückzug für ihren Nachfolger viel zu spät. Von Daniela Weingärtner

Etwas mehr als drei Jahre ist es her, da wähltedas renommierte Time Magazine Bundeskanzlerin Angela Merkel zurPersönlichkeit des Jahres. Ein Foto, auf dem sie unternehmungslustiglächelnd vor der Kanzlermaschine steht, trägt den Titel "Kanzlerinder Freien Welt." Und die Unterzeile setzt mit "De-Facto-Anführerineines Kontinents" noch eins drauf. Steht nun, da Angela Merkel ihrenRückzug aus der Politik eingeleitet hat, dieser Kontinent Europaführerlos da? Man kann die Sache von zwei Seiten betrachten. Imgleichen Jahr, 2015, als der hymnische Time-Artikel geschriebenwurde, begann Merkels Stern auf deutscher und europäischer Bühne zusinken. Mit ihrem eigenmächtigen Handeln in der Flüchtlingsfragestellte sie ja nicht nur deutsche Kommunen vor vollendete Tatsachen,sondern auch ihre europäischen Amtskollegen. Den Graben zwischen Ost-und Westeuropa hat sie dadurch vertieft. Für den Aufstiegrechtspopulistischer Parteien wird sie mit verantwortlich gemacht.Seither wiegt Merkels Machtwort auf europäischer Ebene nicht mehr soschwer. Jüngstes Beispiel: Beim CO2-Ziel hätte sie der deutschenAutoindustrie gern eine längere Schonfrist ermöglicht undbefürwortete deshalb für 2030 ein Reduktionsziel von 30 Prozent. DieUmweltminister aber setzten sich über Berliner Signale hinweg undverlangen, dass Neuwagen ab 2030 im Schnitt 35 Prozent weniger CO2produzieren. Wenn es also stimmt, dass die einst mächtigste FrauEuropas seit drei Jahren ständig an Einfluss verliert, dann kannMerkels Rückzug die EU nicht führerloser machen, als sie es jetztschon ist. Andererseits wird ihr uneitel, besonnen und oft imHintergrund ausgeübter Einfluss auf der internationalen Bühne ebensofehlen wie auf der europäischen. Es gab Phasen in Merkels Laufbahn,da hätten sie laut Umfragen auch Griechen oder Franzosen lieber zumRegierungschef gewählt als einen ihrer heimischen Politiker. SolcheBeliebtheitswerte erreicht sie schon lange nicht mehr. Es hat aberauch kein anderer Europäer ihren Platz eingenommen. Emmanuel MacronsHöhenflug scheint bereits nach 18 Monaten im Amt beendet zu sein. Invielen europäischen Ländern halten sich die alten demokratischenKräfte nur noch mit Mühe an der Macht. In Österreich und Italiensitzen die Rechtspopulisten mit in der Regierung. Auch deshalbschauen viele europäische Regierungschefs und ihre Wähler in RichtungDeutschland, das aus ihrer Perspektive als Hort der Stabilität unddes Wohlstands erscheint. Als sich nach der letzten Bundestagswahldie Regierungsbildung in Berlin endlos hinzog, zeigten sich darüberdie Kommentatoren ausländischer Zeitungen fast besorgter als dieheimische Presse. Mit 80 Millionen Einwohnern ist Deutschland mitAbstand das größte Land der Europäischen Union. Hinzu kommenWirtschaftswerte, die unsere Nachbarn glauben lassen, am deutschenWesen könnten auch sie genesen. Das Thema Lehrlingsausbildung zumBeispiel ist angesichts bleibend hoher Jugendarbeitslosigkeit inFrankreich ein echter Hit. Genau deshalb hat es für die StabilitätEuropas eine größere Bedeutung, wenn in Berlin kopflos agiert wird,als wenn das beispielsweise in Bratislava oder Lissabon der Fall ist.Es stimmt schon: Merkels aktuelle Entscheidung ändert aufeuropäischer Ebene wenig, weil sie dort schon vorher als angeschlagengalt. Hätte sie Europa dienen wollen, hätte sie den Kanzlersesselbereits 2017 räumen und dem Nachfolger oder der Nachfolgerin eineChance geben müssen, sich bis zur nächsten Europawahl im Sattel zuetablieren. Ihr wiederum hätten dann auf europäischer undinternationaler Ebene alle Karrieretüren offen gestanden.