Mittelbayerische Zeitung: Ein echter Glückgriff / Kommentar zum SSV Jahn Regensburg

Noch vor einem Jahr war Christian Kellerwahrlich nicht zu beneiden um seinen Job. Während die Regensburgerihren Sensationscoup, den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2.Bundesliga, noch ausgiebig feierten, war der Geschäftsführer des SSVJahn Regensburg so richtig gefordert. Plötzlich war Trainer HeikoHerrlich weg. Doch Keller bewies auch bei der nächstenTrainerverpflichtung ein wahrlich glückliches Händchen. Beierlorzerist ein echter Glücksgriff für die Regensburger. Bereits 2014 war der50-Jährige heißer Kandidat bei den Oberpfälzern - er entschied sichdamals aber für Leipzig. Es muss ja auch nicht immer die Liebe aufden ersten Blick sein. Der Kontakt war aber nie abgerissen. DreiJahre später musste Beierlorzer aber nicht lange überlegen - und nahmdie Offerte an. Eine win-win-Situation für beide Seiten. Herrlichtrauerten in Regensburg schnell nur noch wenige hinterher. DieFußstapfen seines Vorgängers waren groß, aber der 1,92 Meter großeMann lebt ohnehin auf großem Fuß. Beierlorzer lässt nicht nur schönenFußball spielen, sondern auch erfolgreichen. Er hat eine klare,offensiv ausgerichtete Spielphilosophie, die er seinen Spielernschnell einimpfen konnte. Der Jahn hat sich bundesweit einen Namengemacht. Der fünfte Platz, fern jeglicher prognostizierterAbstiegssorgen, war gefühlt der dritte Aufstieg in Folge. Jetzt giltes, sich in der Liga zu etablieren. Dafür haben Keller undBeierlorzer den Kader punktuell verstärkt. Viel stimmtzuversichtlich, dass es in Regensburg noch länger Zweitliga-Fußballzu sehen gibt.