Mittelbayerische Zeitung: Der echte Härtetest kommt erst / Der Bienenpakt ist nur dann ein Erfolg, wenn mehr Artenschutz deutliche Wirkung entfaltet. Leitartikel von Christine Schröpf

Regensburg (ots) - Die Zeit der Debatten und des Dampfablassensist vorüber. Nun kommt das Bienenschutz-Gesetz in den Praxistest: DieLandwirte werden rasch merken, dass viele der befürchtetenNebenwirkungen durch Begleitgesetz, Maßnahmenkatalog und Finanzhilfenin Höhe von jährlich 70 Millionen Euro gut abgepuffert sind. Wo sichLücken zeigen, wird sicher nachjustiert. Am wichtigsten aber ist nun,dass sich in den nächsten Monaten und Jahren zeigt, dass deutlichmehr Artenschutz auch spürbare Wirkung entfaltet. Sonst wäre allesein teurer Fehlschuss. Die Zeichen stehen aber gut. Das Volksbegehrenschafft neue Freiräume für die Natur, wenn auch deutlich zu Lastender Bauern. Sie werden zu Recht noch Hadern, bis sich alleseingespielt hat. Erstmals werden mit Streuobstwiesen und artenreichemDauergrünland auch Grundstücke zu Biotopen deklariert, diewirtschaftlich genutzt und damit eine wichtige Einnahmequelle sind.Spannender Nebeneffekt: Ministerpräsident Markus Söder hat dieschwarz-orange Koalition in den vergangenen Monaten beharrlich aufKlimakurs gelenkt. Welch große Dehnungsschmerzen das manchemPolitiker der CSU und vor allem der Freien Wähler bereitet, war beider Landtagsabstimmung zu sehen. Die sechs Freien Wähler, die mitNein votierten, und die zwei CSU-Abgeordneten, die sich enthielten,sind nur die Spitze. Das neue grüne Gewissen wächst inunterschiedlichem Tempo. Söder, der für Klimaschutz von vornhereinempfänglich gewesen ist, aber natürlich auch ein besonders feinesRadar für die Zeichen der Zeit hat, spielt dasArtenschutz-Volksbegehren in die Hände. Ohne Druck von außen hätte erdie CSU-Fraktion deutlich schwerer in Bewegung gebracht. DieKonstellation ähnelt Problemlagen, denen auch Amtsvorgänger HorstSeehofer mehrfach ausgesetzt war. Einen Unterschied gibt es: Seehoferließ die Fraktion gerne erst ins Niemandsland laufen, um dann einMachtwort zu sprechen. Söder grätscht sofort hinein, achtet aberdarauf, dass Zweifler das Gesicht wahren können - in diesem Fallspeziell Koalitionspartner Aiwanger. Das mehrheitliche Ja zumBienenpakt torpediert allerdings eine Allianz, die unauflöslichschien: CSU und Landwirte tickten bisher im Einklang. Wünsche aus derhöchst verlässlichen konservativen Wählerklientel wurden zügig undmöglichst vollständig erfüllt. Das gilt jetzt nicht mehr. ZurWahrheit gehört allerdings, dass sich parallel auch die Landwirtelängst mehr verändert haben, als es manchmal den Anschein hat. Einewachsende Zahl der Bauern erkennt, dass es nicht ohne Neuausrichtunggeht. Die AfD, die sich mit kompromissloser Konfrontation gegen dasVolksbegehren als neue politische Heimat anbietet, verkennt das.Zudem zeigt die Partei mit der angekündigten Klage vor demBayerischen Verfassungsgerichtshof keine Scheu vorWidersprüchlichkeiten: Man sieht zwar mehr Volksbeteiligung alseigenen Markenkern, will aber das Bienen-Volksbegehren gernenachträglich einkassieren. Man stört sich am Begleitgesetz, weil esKernpunkte des Volksbegehrens verwässere, deklariert aber schon maldie Staatsregierung als Sündenbock, falls bei einem Erfolg der KlageAusgleichszahlungen an Bauern gekippt werden. Nach der skurrilenAfD-Logik wäre Schwarz-Orange dann übrigens in der Pflicht,Hilfspakete erneut auf den Weg zu bringen. Eine abseitige Debatte.Tatsächlich ist das Schmieden des Bienenpakts ein beeindruckendesBeispiel für gute Demokratie. ÖDP samt Mitstreitern sowieStaatsregierung haben ohne Scheuklappen um Lösungen gerungen.Natürlich gibt es im Gesamtverfahren von Regierungsseite nochOptimierungspotenzial: Flankierende Verbesserungsvorschläge derLandtags-Opposition künftig nicht mehr reflexartig abzulehnen, wäreein guter Anfang.