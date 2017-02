Mittelbayerische Zeitung: Zweier Sieger / Die CSU muss beim Politischen Aschermittwoch die Stammtischhoheit an die SPD abgeben.

Regensburg (ots) - Gefühlte 10 000 Besucher erwartet die CSU-ziemlich frech geflunkert - beim politischen Aschermittwoch inPassau. Faktisch ist im Publikumsranking dieses Mal aber definitivdie SPD der Sieger. Redner Martin Schulz wirkt als Magnet. DerEuphorisierungsgrad der Genossen ist derzeit nicht zu übertreffen.Ein mächtiges Pfund im Bundestagswahljahr 2017, das den Takt für dieLandtagswahl 2018 setzt. Die Basis ist hochmotiviert, für Schulz indie Schlacht zu ziehen. Die CSU, die stolz das Copyright für dengrößten Stammtisch der Welt für sich beansprucht, wird sich amAschermittwoch geschlagen geben müssen. In offiziellen Statementswird das vehement bestritten - abseits der Mikrofone ist anderes zuhören. Die Partei hat bisher kein Rezept gegen Schulz. Erste Angriffezünden nicht, Schulz ist aktuell durch nichts zu entzaubern. CSU-ChefHorst Seehofer kalkuliert, dass der Schulz-Effekt über kurz oder langabkühlen wird. Das ist richtig, aber es genügt nicht. Seehofer mussdem eigenen Klientel Gründe liefern, im September gerne CSU zu wählen- plus der in Teilen der Basis so ungeliebten Kanzlerin.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell