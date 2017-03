Mittelbayerische Zeitung: Zurück zur Einfachheit / Die technische Entwicklung geht an vielen vorbei. Die Wiedergeburt eines Kulthandys macht Hoffnung.

Regensburg (ots) - aukenschlag auf dem Mobile World Congress inBarcelona: Das Nokia 3310 ist zurück! Das Kulthandy mit gewölbtenTasten und kleinem Display hat eine Welle der Begeisterung ausgelöst.Es ist vielleicht der Beweis dafür, dass eine Trendwende einsetzt:Die Technik passt sich dem Bedarf der Nutzer an - nicht mehrumgekehrt. Nokia hat einen geschickten Marketing-Coup gelandet. Dereinstige Handy-Pionier aus Finnland will ins Smartphone-Geschäfteinsteigen - mit einem Tastenhandy im Retrodesign. Der Bonus: Ein ausheutiger Sicht sehr einfaches Spiel, in dem eine Schlange Pixel überden Bildschirm jagt. Snake werden nicht mehr viele 20-Jährige kennen,aber das macht auch nichts. Nokia spricht seine Kunden von früher an.Das Zauberwort heißt hier: Nostalgie. Diejenigen, die beim Anblickdes Uralt-Handys schmunzeln, denken an ihre eigenen Handy-Erfahrungenzurück. Damals, als die E-Mails aus dem Büro noch nicht in derHosentasche, sondern auf dem Computer gelandet sind. Damals, als mansich im Urlaub noch entspannen konnte - und nicht ständig erreichbarwar. Sehnsucht kommt auf. Dass diese Zeit noch gar nicht so langezurückliegt, ist der rasanten Entwicklung in derTelekommunikationsindustrie geschuldet. Während 2009 gerade einmalsechs Millionen Deutsche ein Smartphone besaßen, sind es laut demBranchenverband Bitkom heute 54 Millionen. Das heißt, 78 Prozent derDeutschen nutzen Smartphones. Und das häufig. Laut einer britischenStudie greift der durchschnittliche Nutzer 1500 Mal am Tag zu seinemMobiltelefon. Noch vor dem Aufstehen wird der Facebook-Feeddurchgescrollt, die Wettervorhersage aufgerufen und mindestens zwei,drei Nachrichten werden gelesen und verschickt. Die Freiheit, die unsdiese Technik ermöglicht, möchten viele nicht mehr missen. Zu einerVerabredung pünktlich kommen? Nicht nötig: Eine schnelleEntschuldigung per WhatsApp oder Snapchat - zehn Minuten gewonnen.Jemanden nach dem Weg fragen? Geht auch mit Google Maps. Doch dieFreiheit hat ihren Preis. Permanent erreichbar zu sein oder digitaleSpuren zu hinterlassen will nicht jeder. Da kann man sich schonzurücksehnen in eine Zeit, in der das Handy noch ein "Dumbphone",also ein "dummes Telefon", war. Seine Funktionen beschränkt auf dasWesentliche: telefonieren, SMS schreiben - und Snake spielen.Einfachheit steht bei den neuen Modellen von Huawei, LG & Co. nichtan erster Stelle. Da ist die Rede von einer 19-Megapixel-Kamera, diebis zu 960 Bilder pro Sekunde schießt. Oder einem Display, dasFarbräume und Kontraste darstellen kann, wie es sonst nur aufTV-Bildschirmen möglich ist. Die Hersteller überbieten sich Jahr fürJahr mit technischen Spielereien: schnellere Prozessoren, mehrSpeicherkapazität, bessere Kameras, neue Funktionen - kompliziertereBenutzung. Viele Smartphone-Nutzer sind mit diesen Neuerungenüberfordert. Genauso wie von den gefühlt immer schnelleren Zyklen, indenen Neues auf den Markt kommt - ohne, dass es einen wirklichenMehrwert für den Nutzer darstellt. Der Wunsch nach Entschleunigungund Vereinfachung, der in vielen Bereichen des Lebens von immer mehrMenschen geäußert wird, hat nun bei den Produktstrategen Einganggefunden. Nokia ist dabei vielleicht das bisher originellsteBeispiel. Vielleicht ist das 3310 nur ein Gag. Vielleicht aber ist esein Fingerzeig, dass wir in einer Zeit angekommen sind, in der sichdie mobile Welt unserem Leben anpasst. Am Ende entscheidet der Kunde.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell