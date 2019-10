Mittelbayerische Zeitung: Zögern hier - Radikalisierung dort / Von Jana Wolf

Regensburg (ots) - Können Blumentöpfe, pinke Badewannen undbemalte Holzboote Ausdruck von Radikalität sein? Ja, sie können. Essind die Mittel und Formen, die "Extinction Rebellion" (XR) zu ihremzivilen Ungehorsam nutzt. Die Klimaprotestbewegung legt seit Montagwichtige Plätze und Knotenpunkte in Berlin und anderen Metropolenweltweit lahm, die ganze laufende Woche ist zu Aktionen aufgerufen.XR tritt tatenfreudiger als die jüngeren "Fridays for Future" auf.Sie wollen das System stören, das in ihren Augen zu dem "Notstand"geführt hat, in dem wir schon jetzt stecken. Zyklone, Hitzewellen,Wasserknappheit, Tote - den Protestierenden reicht es nicht, im Kampfgegen die Erderhitzung ,nur' auf die Straße zu gehen. Sie wollenpolitisches Handeln sehen, jetzt. Noch kommen ihre Aktionen bunt undgewaltfrei daher. Doch gerade weil ihr Anliegen tief greift und dasWeiterleben von Mensch und Natur betrifft; gerade weil sie fürGrundlegendes wie die Generationengerechtigkeit eintreten, habenTeile dieser Bewegung das Potenzial, sich weiter zu radikalisieren.Es wäre vermessen zu glauben, dass sie nicht zu mehr als zuHolzbooten greifen können. "Rebel for Life" - Rebell fürs Leben -oder "Blockieren statt krepieren" steht auf den Bannern in Berlin.Leben oder Tod: Nichts weniger als diese beiden Alternativen sehendie Aktivisten für die Zukunft. Nun kann man zu dieser Zuspitzungstehen, wie man mag. Doch der Kern ihrer Forderungen, nämlichmindestens die Klimaschutzziele zu erreichen, um weiteren Schaden undweitere Verwüstung der Natur abzuwenden, ist wissenschaftlichuntermauert. Die Proteste haben auch deswegen eine Wucht, weil sieauf einer fundierten, faktengestützten Basis aufbauen. XR und"Fridays for Future" ist es gelungen, den Handlungsdruck auf diePolitik massiv zu erhöhen. Schon jetzt ist das ein Verdienst. Dabeientzündet sich die Wut der Protestierenden an der, in ihren Augen,Untätigkeit der Politik. Erst die Eckpunkte zum Klimaschutz, dann derneu bekanntgewordene Entwurf zum Klimaschutzgesetz - beides verliertsich, nach allem, was bisher bekannt ist, in zaghaftenEinzelmaßnahmen. Dabei forderte Kanzlerin Angela Merkel zuletzt noch"disruptive", also systemverändernde Maßnahmen ("kein Pillepallemehr"). Das entschiedene Umsteuern bleibt bisher aus. Und so kann mandie Disruption der Proteste in den Städten, die Straßenblockaden,Sprechchöre und Kundgebungen, als unmittelbare Reaktion auf dasAusbleiben der Disruption auf politischer Ebene verstehen. Nach demMotto: Wenn die Politik nicht handelt, dann müssen wir es tun. Inihrer friedlichen Form rütteln die Proteste vor allem auf - und dasist gut so. Doch je länger politische Veränderungen aufgeschobenwerden, desto radikaler drohen die Aktionen zu werden. Zu Gewalt darfes nicht kommen. Merkel sagte am Montag im badischen Sinsheim, in derDiskussion über den Klimaschutz sei gerade eine große Nervosität. Imgleichen Atemzug verteidigte sie die Pläne der Regierung. Was dieKanzlerin nicht sagte: Auch auf politischer Ebene herrscht Nervositätund die Grabenkämpfe der Parteien spitzen sich zu. Die Grünenplädieren für einen höheren CO2-Preis als von der Regierung geplantund für mehr Ordnungsrecht. Union und SPD werfen ihnen unsozialeKlientel-Politik für Besserverdiener im urbanen Raum vor. An diesemKonflikt lässt sich das Dilemma beim Klimaschutz ablesen: Während dieAktivisten mit vollem Recht ihren Fokus allein auf das Klima richtenkönnen, muss die Politik die soziale Verträglichkeit aller Maßnahmenmitdenken. Der Klimaschutz ist eine politische Zerreißprobe, keineFrage. Doch diese Aufgabe mit halbherzigen Plänen weiteraufzuschieben, löst das Problem nicht. Im Gegenteil: PolitischeVerzagtheit heizt die Wut der Protestierenden weiter an. Sie wollennicht, dass Politiker nur sagen: ,Wir hören euch.' Sie wollenHandlungen sehen - und das zurecht.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell