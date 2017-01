Mittelbayerische Zeitung: Im Zangengriff / Kommentar zur Grünen Woche in Berlin

Regensburg (ots) - Bereits vor der Grünen Woche wurde heftigöffentlich diskutiert. Ob vegane Wurst überhaupt Wurst heißen darf,über Strafsteuern auf Milch und Fleisch, weil sie angeblich derGesundheit abträglich seien. Und immer wieder über tiergerechteHaltung, über die Ausrichtung der künftigen Agrarpolitik, überbäuerliche Betriebe und große "Agrarfabriken". Den Landwirten selbsthalfen diese - mehr oder weniger sachkundigen - Debatten nur wenig.Sie leben und arbeiten gewissermaßen in einem Zangengriff: auf dereinen Seite drücken steigende Kosten, auf der anderen Seite werdenimmer neue Forderungen aufgemacht, von der Gesellschaft, von Brüsselund Berlin. Es geht um mehr Tierwohl, weniger Nitrate in den Bödenund im Grundwasser, weniger Geruchsbelästigung und, und, und. Dabeigerät völlig aus dem Blick, dass die Landwirtschaft, dassHunderttausende Bauern, egal ob vorwiegend konventionell oder"biologisch" wirtschaftend, jeden Tag zuverlässig die Bevölkerung mitguten Lebensmitteln versorgen. Essen und Trinken ist in kaum einemLand vergleichsweise so preiswert wie hierzulande. Das liegt auch ambrutalen Preiskampf, den sich die großen Lebensmittelhandelskonzerneliefern. Auf Kosten der Landwirte und Nahrungsmittelproduzenten. MehrFairness, Vernunft und Verantwortung wären notwendig. Von allenBeteiligten.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell