Mittelbayerische Zeitung: Die Wut auf Salvini wächst / Der rechtspopulistische Innenminister nimmt auf niemanden Rücksicht. Vor der EU-Wahl kommt der Bumerang zurück. Julius Müllermeiningen

Regensburg (ots) - Matteo Salvini weht der Wind nun schärfer insGesicht. Monatelang galt der italienische Innenminister alsunangefochtene Lichtgestalt der Rechtspopulisten. In Italien regtsich nun sichtbarer Widerstand. Salvini war in den vergangenen Tagenauf Wahlkampfveranstaltungen in Süditalien unterwegs, in Neapel,Foggia und Campobasso. Dabei empfingen den 46-Jährigen nicht nurAnhänger, sondern Dutzende aus den Fenstern gehängteProtest-Spruchbänder. Es gibt offenbar immer mehr Menschen, die mitdem Kurs des Rechts-Politikers nicht einverstanden sind. "Neapel willdich nicht", war da zu lesen oder "Salvini, hau ab!" Jahrelang hatteSalvinis rechte Lega, damals noch mit dem Beinamen Nord, gegen dieangeblichen Schmarotzer in Süditalien polemisiert, das war eine Zeitlang in Vergessenheit geraten. Inzwischen tritt die Lega landesweitan - und bekommt landesweit immer mehr Unzufriedenheit zu spüren.Auch in Mailand, wo der Legachef an diesem Samstag mit andereneuropäischen Rechtspopulisten wie Jörg Meuthen von der AfD denEndspurt im EU-Wahlkampf einläuten will, wurden bereits Transparenteaufgehängt. "Offene Herzen und Häfen" steht auf einem. EineAnspielung auf die Entscheidung des Innenministers, keine Schiffe mitFlüchtlingen mehr in Italien an Land zu lassen. Viele Mailänderwollen dem Mailänder Salvini und seinen Freunden am Samstag einenunangenehmen Empfang bereiten. Gekippt ist die Stimmung in Italienallerdings noch nicht. Umfragen zufolge wollen immer noch rund 30Prozent der Wähler bei der EU-Wahl der Lega ihre Stimme geben, dassind allerdings wesentlich weniger als noch vor Wochen. Die Legadürfte stärkste Partei in Italien werden. Auch über dieSelbstdarstellungs-Manie des Innenministers in den sozialenNetzwerken machen sich immer mehr Italiener lustig. Auf Sizilienbaten zwei Frauen um ein Selfie mit Salvini und küssten sich imMoment des Fotos auf den Mund - eine Provokation für denInnenminister und sein konservatives Wählerklientel. DieAllgegenwärtigkeit des Innenministers könnte zum Bumerang werden.Auch politisch hat die Lega zunehmend Probleme. Der eigentlichnominell stärkere, aber durch Salvinis bisherigen Erfolg an den Randgedrängte Koalitionspartner von der Fünf-Sterne-Bewegung versuchtmehrere Korruptionsaffären, in die Lega-Politiker verwickelt sind,für sich auszunutzen. Gerade wurde der Bürgermeister einerLega-Hochburg in der Lombardei unter Hausarrest gestellt. Am Randescheint auch der Regionspräsident der Lombardei, Attilio Fontana(Lega) in sinistre Machenschaften von Politik und Wirtschaftverwickelt zu sein. Schließlich entließ Ministerpräsident GiuseppeConte vor Tagen den Lega-Staatssekretär und Salvini-VertrautenArmando Siri gegen den Protest des Innenministers. DieStaatsanwaltschaften Palermo und Rom ermitteln wegen Korruption gegenSiri. Die Konfrontation zwischen den Koalitionspartnern kurz vor derEU-Wahl könnte deutlicher kaum ausfallen. "Die Italiener müssen anden Urnen wählen zwischen denjenigen, die wegen KorruptionBeschuldigte in den Institutionen halten wollen und diejenigen, diedas nicht wollen", sagte Fünf-Sterne-Chef Luigi di Maio im Hinblickauf Siri. Angesichts des negativen Trends für die Lega hat auch dieFünf-Sterne-Bewegung eine Kehrtwende hingelegt. Während sie bislangdie harte Ausländerpolitik Salvinis unterstützte, bremst sie nun beidiesen Themen. Ein neues Gesetzesprojekt der Lega zur Sicherheit, indem unter anderem Geldstrafen von bis zu 50 000 Euro fürFlüchtlingshelfer im Mittelmeer vorgesehen sind, wollen die FünfSterne nicht unterstützen. Sie geben sich derzeit als Verteidiger vonRecht, Moral und Freiheit und provozieren die Lega, wo sie nurkönnen. In Rom fragen sich immer mehr Beobachter, wann es zumendgültigen Bruch der Koalition kommt. Ob dann Neuwahlen mit neuenMehrheiten, etwa einer Mitte-Rechts-Koalition zwischen Salvini undEx-Ministerpräsident Silvio Berlusconi zustande kommen, steht in denSternen.