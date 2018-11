Mittelbayerische Zeitung

Regensburg (ots) - Diesmal kann niemand sagen, er habe nichtgewusst, was auf dem Spiel stünde. Die vergangenen zwei Jahre Trumpsim Weißen Haus bestätigten nicht nur die schlimmsten Befürchtungen.Es kam schlimmer als erwartet. Das Amt hat den Präsidenten nichtgeläutert. Seine Partei konnte ihn nicht mäßigen. Und die Verbündetenscheiterten daran, den ungestümen Heißsporn einzuhegen. In den USAselbst vertiefte Trump die ohnehin schon vorhandenen Gräben in derGesellschaft. Wie die vergangenen Wochen zeigten, droht die extremePolarisierung jederzeit in offene Gewalt umzuschlagen. Dass ein"Super-Fan" des Präsidenten versuchte, Anschläge mit Briefbomben aufführende Kritiker Trumps zu verüben und ein weißer Nationalist ineiner Synagoge in Pittsburg das schlimmste Massaker an Juden in derGeschichte der USA anrichtete, sind nur zwei Beispiele der jüngstenVergangenheit. Politische Gewalt gehört in wachsendem Maße zum Alltagin Trumps Amerika. Statt Versöhnung zu suchen, Trost zu spenden unddem Terror gegen die Opposition eine klare Absage zu erteilen, gießtTrump weiteres Öl ins Feuer. Er hetzt gegen Flüchtlinge, missbrauchtdie Streitkräfte und übt sich in übelster Demagogie gegen seineGegner. Dort, wo es seiner Führung bedurft hätte, bewies Trumpzynische Amoralität. Nach dem Aufmarsch von Neonazis inCharlottesville verteidigte er die hasserfüllten Fackelträger. Beidem Angriff auf die Integrität der amerikanischen Demokratie glaubter Wladimir Putin mehr, als seinen Geheimdiensten. Und dem Massakeran der Highschool von Parkland begegnete er mit dem Vorschlag, nochmehr Waffen in Umlauf zu bringen. Dann gibt es die Taten, die zeigen,dass Wahlen Konsequenzen haben. Trump stieg aus dem Klimaabkommenaus, stürzte sich in Handelskonflikte mit der EU, den NAFTA-Staatenund China, stellte die Nato infrage, zündelte im Nahen Osten mit derVerlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, paukte den "Muslim-Bann"durch und zuckte beim mutmaßlichen Auftragsmord des saudischenRegimekritikers Jamal Khashoggi mit der Schulter. Dass die USA unterseiner Führung an der Grenze zu Mexiko Flüchtlingsfamilienzwangsweise trennten, markierte den Tiefpunkt der vergangenen beidenJahre. Es kann nicht der geringste Zweifel daran bestehen, dass ausTrumps Worten Taten geworden sind. Die alles entscheidende Fragebleibt, was die Amerikaner daraus nun am heutigen Dienstag machen?Auch wenn der Präsident auf keinem Wahlzettel steht, gerät die Wahlder 435 Repräsentanten und 35 Senatoren zu einem Referendum überTrump. Es liegt nun in der Hand der Wähler, diesen Präsidenten miteinem Gegengewicht im Kongress in die Schranken zu weisen. Dafürmüssen die Amerikaner ihre chronische Lethargie überwinden. Dass bei"Midterms" im Schnitt mehr Menschen zu Hause bleiben, als wählen zugehen, illustriert das grundlegende Problem. Die gestiegeneBeteiligung bei den Frühwahlen, vor allem von Frauen und jungenWählern, lässt hoffen. Aber diese Hoffnung kann trügen, wie dasDesaster der Demoskopen bei den Präsidentschaftswahlen 2016 belegt.Trumps toxische "Amerika-Zuerst"-Mischung aus weißem Nationalismus,Rassismus und Protektionismus mobilisierte stärker, als vieledachten. Sollte er damit erneut Erfolg haben, wird sich Trumpermuntert fühlen, noch extremer zu agieren. Deshalb kommt dem Ausgangdieser "Midterms" globale Bedeutung zu. Es geht nicht nur um dieMehrheiten im Kongress, sondern um die Zukunft der Demokratie inAmerika.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell