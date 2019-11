Regensburg (ots) - Eine Fehlentscheidung zuungunsten Wiesbadens vor dem eigenenTor wird zugunsten Wiesbadens revidiert, was wiederum in der Endabrechnungzuungunsten Wiesbadens führt, weil das reguläre Tor nicht zählt! Allesverstanden? Willkommen beim Videobeweis. Der Fußball lebt von seinerEinfachheit, seiner Nachvollziehbarkeit und vor allem von Emotionen. DerVideo-Assistent (VAR) soll für mehr Gerechtigkeit sorgen. Das ist dasHauptargument der Befürworter. In der Endabrechnung tut er das wahrscheinlichauch. Aber auf welche Kosten? Das Erlebnis in den Stadien ist seit 2017 einanderes. Was bedeutet es, wenn Schiedsrichter nach einer gefühlten Ewigkeitbestätigen, dass Treffer regelkonform erzielt wurden? Ekstatischer Jubel istvielerorts weniger euphorischer Erleichterung gewichen. Auch wenn mittlerweileauf den Stadionleinwänden eingeblendet wird, was untersucht wird, fällt esvielen schwer, dem Geschehen zu folgen. "Tor oder kein Tor?" Das ist dieelementare Frage im Fußball. Und für deren Beantwortung reicht dieTorlinientechnik aus. Und die funktioniert so wunderbar. So wunderbar wird esmit dem VAR auch in Jahren nicht funktionieren.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell