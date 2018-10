Mittelbayerische Zeitung: Watsche für Berliner GroKo. Bei der Landtagswahl in Hessen wurde der Abwärtstrend von Union und SPD fortgesetzt. Der Streit in der Berliner Koalition wirkte sich verheerend aus. Von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Hessen galt immer als eine Art politischesTestlabor für neue Koalitionen, neue Ideen und neues Personal. DiesemRuf ist das Land am Sonntag gestern nicht gerecht geworden. Diehessischen Wähler haben vielmehr entsprechend des Bundestrendsabgestimmt. Und damit verabreichten sie, wie vor zwei Wochen inBayern schon, vor allem den Parteien der Berliner GroKo eine deftigeKlatsche. Der Abwärtstrend von Union und SPD hat sich fortgesetzt.Etwa jeder fünfte Wähler kehrte bei der hessischen Landtagswahl denin der Berliner Zwietracht-Koalition regierenden Parteien den Rücken.Auch das war im weiß-blauen Freistaat ähnlich. Es gab wiederum nichtnur keinen Rückenwind für die wahlkämpfenden Volker Bouffier, denimmer etwas knorrigen Ministerpräsidenten, und ThorstenSchäfer-Gümbel, den ehrgeizigen SPD-Herausforderer, sondern eineSturmböe aus Berlin blies ihnen ins Gesicht. Der CDU-Landesvater inWiesbaden, der noch zu den Getreuen von Angela Merkel gezählt werdendarf, hatte zwar versucht, für die erwarteten Verluste CSU-Chef HorstSeehofer verantwortlich zu machen. Doch dies verfing nicht. Und vonMerkel wollte und konnte sich Bouffier nicht lossagen. Anders als inBayern war die CDU-Prominenz, angeführt von der Kanzlerin, auch imWahlkampf präsent. Die Preisfrage lautet, ob die mageren rund 28Prozent für die Hessen-CDU nun wegen oder trotz Merkels Einsatzzustande kamen. Fakt ist, dass die CDU etwa gleich viele Wähler undWählerinnen an die Grünen sowie die AfD abgeben musste. Die CDU alsPartei der Mitte scheint ihre Bindekraft in weite Teile derBevölkerung zu verlieren. Womöglich geht der eine oder andereProzentpunkt für die Union vom fast verzweifelten Warnruf Bouffiersaus, dass ansonsten ein Linksbündnis die Macht übernehmen könne.Damit könnten einstige CDU-Wähler zurückgewonnen worden sein, diesich noch an das missglückte rot-grün-rote Experiment vor zehn Jahrenerinnern können. SPD-Spitzenmann Thorsten Schäfer-Gümbel wiederum hatzwar im Wahlkampf engagiert die brennendsten Probleme der Hessen, vongaloppierenden Mieten, Diesel-Fahrverbot oder Bildungsdefiziten,angesprochen, doch der Sturm aus Berlin hat seine Ambitionen, imdritten Anlauf endlich Ministerpräsident zu werden, glattweggeblasen. An "TSG" lag es am wenigsten, dass die SPD bei einerLandtagswahl wiederum so brutal verloren hat. Es gab auch noch anderepolitische Fingerzeige, die über Hessen hinaus aufschlussreich sind.Die mitregierenden Grünen, die bereits von einem zweitenRegierungschef in einem Bundesland träumten, haben zwar gewaltigzugelegt. Doch der von manchem schon als Landesvater in spegehandelte Tarek Al-Wazir hat mit seinen Grünen dann doch nicht soviele Stimmen erringen können, wie in Umfragen vorhergesagt wordenwar. Er könnte Minister in Wiesbaden bleiben, wenn es wieder zuSchwarz-Grün reichen sollte. Sollte es jedoch nicht ausreichen,wüchse den wieder in den Landtag zurückgekehrten Liberalenurplötzlich die Rolle des Königsmachers zu. Für Angela Merkel sinddie dramatischen Verluste der Hessen-CDU zwar nicht schön, doch weilsich Bouffier aller Voraussicht nach an der Macht halten kann, dürfteder Kritik innerhalb der eigenen Partei fürs Erste die Spitzegenommen sein. Den Hamburger Parteitag könnte Merkel alswiedergewählte CDU-Vorsitzende überstehen. Viel dramatischer ist dieLage dagegen für die SPD-Chefin Andrea Nahles. Verliert sie jetzt dieNerven und erlangen die GroKo-Kritiker innerhalb der SPD dieOberhand, dann könnte die Koalition in Berlin ziemlich rasch platzen.Noch allerdings hält die schiere Angst vor Neuwahlen Union und SPDzusammen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell