Regensburg (ots) - Trotz einer gesetzlich vorgegebenenGeschlechter-Quote zumindest für die Aufsichtsräte in großenUnternehmen sind die Männer in den Chefetagen der deutschenWirtschaft immer noch viel zu häufig unter sich. Hat das Gesetz alsoversagt? Nicht unbedingt. Denn was wäre die Alternative? Schon zurJahrtausendwende hatte die Wirtschaft Besserung gelobt. Doch das warnur ein Lippenbekenntnis. Bundesfamilienministerin Katarina Barleywill die Schraube nun stärker anziehen. Die Wirtschaft sollte ihreDrohung als Warnschuss betrachten. Wenn sich 70 Prozent der in Fragekommenden Unternehmen eine Zielgröße von null Prozent für denFrauenanteil in ihren Vorständen setzen, ist das ein unhaltbarerZustand. Ohne politischen Druck dürfte sich dieses Problem nicht inWohlgefallen auflösen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell